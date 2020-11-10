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Новости
Украина
10 ноября 20, 11:48
Сепаратисты два раза нарушили перемирие
война
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Вражеские обстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 10 ноября.

Так, вражеские обстрелы фиксировались на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 8 ноября на Донбассе зафиксировали один обстрел со стороны сепаратистов – возле Водяного враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Бойцы ВСУ не пострадали.

Источник: https://korrespondent.net/
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