Сепаратисты два раза нарушили перемирие

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 10 ноября.





Так, вражеские обстрелы фиксировались на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.





Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.





С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 8 ноября на Донбассе зафиксировали один обстрел со стороны сепаратистов – возле Водяного враг применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Бойцы ВСУ не пострадали.



