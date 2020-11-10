Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.17
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 ноября 20, 11:51
Украина возобновила пропуск на всех КПВВ
КПВВ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пограничники находятся на местах и ​​готовы к оформлению людей, которые намерены пересечь линию разграничения.
Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина во вторник, 10 ноября.

По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три – в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8:00 утра.

"Военнослужащие находятся на местах и ​​готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ Счастье и Станица Луганская небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", – сказал Демченко.

Он связывает это с заявлениями сепаратистов, которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.

Напомним, с 10 ноября Украина планировала возобновить пропуск граждан через все семь КПВВ на Донбассе. Среди них и два новых пункта пропуска – Счастье и Золотое. Все КПВВ будут работать по графику с 8:00 до 16:00.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
С 10 июня в районе ООС частично восстанавливают работу КПВВ
Задержание Саакашвили на границе. Расследование завершено
На выходных в Крым не пустили треть украинцев
Четыре бизнес-правила, о которых пора забыть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под COVID отдадут половину всех коек в больницах
noimageЗеленский назначил временных глав в трех ОГА
noimageУкраина обновила антирекорд по COVID-19
noimageСепаратисты два раза нарушили перемирие
noimageВ Белом доме отреагировали на заболевание Зеленского
Лента новостей