Украина возобновила пропуск на всех КПВВ

Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина во вторник, 10 ноября.





По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три – в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8:00 утра.





"Военнослужащие находятся на местах и ​​готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ Счастье и Станица Луганская небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", – сказал Демченко.





Он связывает это с заявлениями сепаратистов, которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.





Напомним, с 10 ноября Украина планировала возобновить пропуск граждан через все семь КПВВ на Донбассе. Среди них и два новых пункта пропуска – Счастье и Золотое. Все КПВВ будут работать по графику с 8:00 до 16:00.



