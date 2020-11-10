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Новости
Украина
10 ноября 20, 11:54
Зеленский назначил временных глав в трех ОГА
Владимир Зеленский
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Одесская, Ивано-Франковская и Сумская области получили временных руководителей облгосадминистраций.
Президент Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Об этом свидетельствуют указы главы государства от 9 ноября, обнародованные на его официальном сайте.

Так, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской облгосадминистрации на Марию Савку, главы Одесской ОГА – на Вячеслава Овечкина, и Сумской ОГА – на Сергея Пахольчука.

Все они ранее были заместителями глав соответствующих облгосадминистраций. Савка уже исполняла обязанности главы госадминистрации Ивано-Франковской области летом 2019 года.

Напомним, 5 ноября Зеленский уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, с должности главы Одесской ОГА – Максима Куцого, с должности главы Сумской ОГА – Романа Грищенко. Они сами подали заявления.

Также сообщалось, что Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ.

Источник: https://korrespondent.net/
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