Зеленский назначил временных глав в трех ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Об этом свидетельствуют указы главы государства от 9 ноября, обнародованные на его официальном сайте.





Так, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской облгосадминистрации на Марию Савку, главы Одесской ОГА – на Вячеслава Овечкина, и Сумской ОГА – на Сергея Пахольчука.





Все они ранее были заместителями глав соответствующих облгосадминистраций. Савка уже исполняла обязанности главы госадминистрации Ивано-Франковской области летом 2019 года.





Напомним, 5 ноября Зеленский уволил с должности главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, с должности главы Одесской ОГА – Максима Куцого, с должности главы Сумской ОГА – Романа Грищенко. Они сами подали заявления.





Также сообщалось, что Зеленский провел ряд кадровых назначений в СБУ.



