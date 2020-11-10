Под COVID отдадут половину всех коек в больницах

Под размещение больных коронавирусом перепрофилируют 83 тысячи коек, что является половиной всего коечного фонда страны, сообщил во вторник, 10 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов.





Он отметил, что это очень критическое количество, которое может быть выделено без ущерба для оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями.





Степанов напомнил, что в стране приостановлены плановые госпитализации, кроме тех, отсрочка которых угрожает жизни граждан. В частности, это госпитализации, связанные с родами, онкологическими заболеваниями и тому подобное.





Также он отметил, что Минздрав предлагает ввести карантин "выходного дня" с целью уменьшения темпов распространения коронавирусной болезни и недопущения перегрузки медицинской системы. Данный вопрос Кабмин може рассмотреть уже завтра.





Накануне главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Украина переходит на второй этап реагирования на пандемию, в рамках которого увеличат количество COVID-коек.





Как сообщалось, что в Украине за месяц госпитализации с COVID выросли на 80%. В больницы попала 51 тысяча человек.



