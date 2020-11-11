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Новости
Украина
10 ноября 20, 19:47
Украинский план по Донбассу взяли в ТКГ за основу
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Прежде, чем план был принят, произошли прения с российской стороной, которая хотела одобрения этого плана в Раде.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) взяла за основу украинский план действий по Донбассу. Об этом во вторник, 10 ноября, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Однако, при этом отмечается, что рано говорить о результатах.

"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский План действий. При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной Раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

Напомним, Леонид Кравчук рассказал о "плане действий" по Донбассу. В предложенном Украиной плане первым пунктом будет прекращение войны и восстановления контроля над границей.

Позже сообщалось, что план Украины по Донбассу будет рассматриваться и в ТКГ, и в рамках общения советников Нормандской четверки.
Korrespondent
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