Вблизи Каменки ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были зафиксированы вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вблизи Водяного в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра.

"С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ОС.

В штабе отметили, что о дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через СЦКК.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добвили в пресс-центре ОС.