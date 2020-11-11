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Новости
Украина
11 ноября 20, 08:40
От чего зависит течение COVID-19, рассказала инфекционист
COVID
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С наступлением холодов начался коронавирусный сезон, во время которого агрессивность инфекции растет, предупредила Голубовская.
С наступлением холодов начался коронавирусный сезон, во время которого агрессивность инфекции растет, предупредила Голубовская.

Течение коронавирусной болезни, как и любого инфекционного заболевания, зависит от трех основных факторов - дозы возбудителя, его агрессивности и реакции иммунитета. Об этом сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью журналистке Алесе Бацман, обнародованном в ее YouTube-канале.

"Чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание", - предупредила врач.

Далее она объяснила, что с наступлением холодов начался коронавирусный сезон, во время которого агрессивность инфекции растет.

"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует, особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - добавила Голубовская.

Что касается третьего фактора - реакции иммунитета, - инфекционист подчеркнула, что при заболевании COVID-19 происходит катастрофический ответ, направленный против своего организма.

"На сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание", - напомнила врач и призвала максимально минимизировать количество возбудителя коронавируса.

Как сообщалось, американские ученые провели исследование, которое показало, что непривитых от гриппа COVID-пациентов чаще госпитализировали, чем привитых.
Korrespondent
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