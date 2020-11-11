За сутки в Украине больше 10 тыс новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Украине коронавирус подтвердили у 10 611 человек. Среди заболевших - 350 детей и 493 медработника. В больницы доставлено 1453 человека, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, жертвами осложнений в результате COVID-19 стал 191 пациент (за все время – 8947), выздоровели - 6802 (221459 – с начала пандемии). В целом в стране коронавирус подтвердили у 489 808 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.