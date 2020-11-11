За сутки в Украине больше 10 тыс новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Украине коронавирус подтвердили у 10 611 человек. Среди заболевших - 350 детей и 493 медработника. В больницы доставлено 1453 человека, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, жертвами осложнений в результате COVID-19 стал 191 пациент (за все время – 8947), выздоровели - 6802 (221459 – с начала пандемии). В целом в стране коронавирус подтвердили у 489 808 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
г. Киев - 46632;
области:
Винницкая - 12970 (+205)
Волынская - 17236 (+415)
Днепропетровск - 18690 (+366)
Донецкая - 15066 (+488)
Житомирская - 20194 (+578)
Закарпатская - 18056 (+436)
Запорожская - 15285 (+592)
Ивано-Франковская - 25643 (+589)
Киевская - 21731 (+693)
Кировоградская - 3280 (+76)
Луганская - 4738 (+95)
Львовская - 34988 (+684)
Николаевская - 11092 (+305)
Одесская - 30041 (+705)
Полтавская - 13143 (+420)
Ровенская - 23035 (+413)
Сумская - 15662 (+365)
Тернопольская - 22549 (+160)
Харьковская - 44948 (+482)
Херсонская - 6075 (+242)
Хмельницкая - 20826 (+498)
Черкасская - 11063 (+144)
Черновицкая - 26301 (+466)
Черниговская - 10564 (+229)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее стало известно о смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, заведующего отделением интенсивной терапии для новорожденных Бориса Павленко и тещи пятого президента Украины Петра Порошенко Людмилы Переведенцевой