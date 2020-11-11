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Украина
11 ноября 20, 12:07
Сущенко избран в Черкасский облсовет от партии Порошенко
Сущенко
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Журналист Роман Сущенко баллотировался первым номером в списке Европейской солидарности

Журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко избран в Черкасский областной совет. Результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Сущенко баллотировался первым номером по списку Евросолидарности.

Всего партия получила на выборах в облсовет Черкасской области девять мандатов, заняв четвертое место. Первая тройка – партия Черкасчане (18 мандатов), Слуга народа и За будущее (по 12 мандатов). Также в облсовет прошли Батькивщина (семь мандатов) и ОПЗЖ (шесть мандатов).

30 сентября 2016 года Сущенко был задержан в Москве. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он – "разведчик". В ГУР это опровергли. 

4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам лишения свободы. 

7 сентября 2019 года Сущенко был освобожден в ходе обмена между Украиной и Россией. 
liga.net
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