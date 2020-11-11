Кулеба и Маас обсудили подготовку двух саммитов

Министр иностранных дел Украины во время телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом проинформировал коллегу об усилиях Украины по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, сообщает в среду, 11 ноября, пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что Маас положительно оценил усилия Украины в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений, режима прекращения огня и открытие новых КПВВ.

Также глава немецкого внешнеполитического ведомства положительно оценил инициативу нашей страны по основанию Крымской платформы. Он отметил, что среди приоритетов международной повестки дня должна обязательно присутствовать тема аннексированного Крыма.

Помимо этого Кулеба и Маас обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства в 2021 году.

Министр иностранных дел Украины отметил важность дальнейшей постепенной интеграции нашей страны во Внутренний рынок Европейского Союза.

"Дмитрий Кулеба и Хайко Маас также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси", - резюмировали в МИДе.

До этого сообщалось, что Кулеба не ждет скорой реализации плана по Донбассу. Между Украиной и Россией могут возникнуть споры из-за мирного плана по Донбассу, считает министр.

Добавим также, что Кулеба на дебатах ООН обратился к РФ по Беларуси. Он заявил, что народ Беларуси хочет демократии.

