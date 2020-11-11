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Новости
Украина
11 ноября 20, 17:11
КМУ подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя странами
Дмитирй Шмыгаль
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Украинские власти будут сотрудничать в различных отраслях с Польшей, Эстонией, Германией и Данией.
Украинские власти будут сотрудничать в различных отраслях с Польшей, Эстонией, Германией и Данией.

Правительство в среду, 11 ноября, одобрило четыре соглашения с европейскими партнерами, касающихся поддержки Украины в различных отраслях. Об этом сообщил премьер-министр Дмитирй Шмыгаль в Telegram-канале.

В частности, были подписаны:

Соглашение с Польшей о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской границе.

Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между Украиной и Эстонией. Коллеги из правительства Эстонии готовы присоединиться к помощи Украине во внедрении реформ и реализации проектов технической помощи.

Соглашение с ФРГ под названием Готовы к сотрудничеству с Германией. Это позволит украинским менеджерам и бизнесменам поехать на месяц в Германию для установления деловых контактов и обучения.

Соглашение с Данией, согласно которой наши партнеры будут помогать нам с финансированием проектов местной инфраструктуры, энергоэффективности и энергосбережения.

Ранее сообщалось, что Рада ратифицировала соглашение о перевозках с Черногорией.

Также сообщалось о соглашении с Британией, в результате которого почти все украинские товары получат доступ на рынок Британии.
Korrespondent
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