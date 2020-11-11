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Новости
Украина
11 ноября 20, 17:17
Стало известно имя самого популярного мэра в Украине
Александр Симчишин
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По результатам прошедших местных выборов, украинцы отдали предпочтение старым руководителям в десяти областных центрах.

При этом двое мэров получили больше 80% голосов избирателей.

На местных выборах украинцы отдали предпочтение старым городским головам. Как сообщает Фраза, ссылаясь на ВВС, действующие мэры десяти областных центров выиграли уже в первом туре. При этом ни один из них не является членом партии, которая была бы представлена в Верховной Раде.

Условно самым популярным мэром областного центра можно назвать руководителя Хмельницкого Александра Симчишина от «Свободы», которого поддержали 86% избирателей. Он также получил собственное монобольшинство в городском совете.

Получить собственное монобольшинство смогли также Руслан Марцинкив от «Свободы» в Ивано-Франковске (84,7%), Владислав Атрошенко от «Родного дома» в Чернигове (77%) и Сергей Моргунов от «Украинская стратегии Гройсмана» в Виннице (65,9%).

Также в десятку мэров с самой высокой поддержкой вошли городские головы:

— Тернополя, еще один представитель «Свободы», Сергей Надал (74,5%);

— Харькова Геннадий Кернес (60,34%);

— Запорожья Владимир Буряк (59,99 %);

— Кропивницкого Андрей Райкович (53,53%);

— Житомира Сергей Сухомлин (51,38%);

— Киева Виталий Кличко (50,5%).

Отметим, что 15 ноября пройдет второй тур мэрских выборов в Сумах, Луцке, Одессе, Херсоне, Краматорске и Каменец-Подольском.

22 ноября второй тур состоится в Днепре, Черкассах, Ровно, Львове, Полтаве, Ужгороде, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Броварах, Бердянске и Никополе.

В Черновцах голоса до сих пор считают, и неизвестно, когда будет результат.
Fraza.ua
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