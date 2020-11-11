Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.16
USD
28.17
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 ноября 20, 17:27
Степанов на заседании КМУ срывался на крик и стучал по столу
Степанов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр здравоохранения Максим Степанов не смог сдержать эмоций, защищая правительственную инициативу по введению карантина выходного дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при обсуждении карантина на заседании правительства глава Минздрава начал срываться на крик и стучать руками по столу.

"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно", - сказал он.

По его словам, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

"Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов и на последних словах начал стучать по столу.

Напомним, сегодня в Киеве против локдауна выходного дня протестовали представители ресторанного бизнеса и ФОПы.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Степанов о жестком карантине
В Украине выявили еще 5231 случай COVID-19
Тесты на COVID-19 сдали более четверти канадцев
В Украине - новое карантинное зонирование
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Адаптивный карантин в Украине отменяется
noimageСтало известно имя самого популярного мэра в Украине
noimageКМУ подписал соглашения о сотрудничестве с четырьмя странами
noimageКулеба и Маас обсудили подготовку двух саммитов
noimageСущенко избран в Черкасский облсовет от партии Порошенко
Лента новостей