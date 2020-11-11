Степанов на заседании КМУ срывался на крик и стучал по столу

Как сообщает Цензор.НЕТ, при обсуждении карантина на заседании правительства глава Минздрава начал срываться на крик и стучать руками по столу.

"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно", - сказал он.

По его словам, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

"Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов и на последних словах начал стучать по столу.

Напомним, сегодня в Киеве против локдауна выходного дня протестовали представители ресторанного бизнеса и ФОПы.