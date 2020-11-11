Адаптивный карантин в Украине отменяется

Но это не помогло побороть болезнь или снизить темпы её распространения. Количество ежедневно подтверждаемых случаев заболевания COVID-19 перевалило за 10 тыс.

В таких условиях КМУ принял решение вовсе отказаться от адаптивного карантина и внедрить ограничения «оранжевой» зоны по всей Украине – общегосударственный карантин. При этом Министр здравоохранения Максим Степанов и вовсе заявил, что наилучшим решением для медицинской системы будет введение полного локдауна по всей стране сроком на 3 недели. Но такое решение окажется убийственным для экономики. Потому правительство решило усилить ограничения, ввести общегосударственный карантин, а также ограничиться мини-локдауном – так называемым «карантином выходного дня». Соответствующее решение принято на заседании КМУ 11 ноября.

Во время общегосударственного карантина разрешается проведение массовых (концертных, спортивных и т.д.) мероприятий при участии до 20 человек с соблюдением дистанции 1,5 метра, а также проведение матчей командных видов спорта, но без зрителей. Кинотеатры могут работать с заполненностью до 50% мест. Музеи могут работать, если смогут обеспечить расположение 1 человека на площади 20 м².

Общественный транспорт (городской, междугородный, пригородный, межобластной) может перевозить людей только на сидячих местах. Министр инфраструктуры Владислав Криклий дополнительно пояснил, как будет работать транспорт в условиях общенационального карантина.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается транспорта городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут работать без ограничений. Во время авиапутешествий заграницу необходимо ознакомиться с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Но при этом запрещается деятельность учреждений по организации досуга, в частности дискотек. Кафе и рестораны не должны принимать посетителей с 22:00 до 7:00, но могут осуществлять доставку и работать на вынос.

Запрещается плановая госпитализация. Но в то же время предусмотрены некоторые исключения из этого правила. Врачи продолжат оказывать помощь:

- беременным, роженицам, новорожденным,

- пациентам с онкологическими заболеваниями,

- паллиативную медпомощь в стационарных условиях. Также не будут останавливать госпитализацию, если её перенос навредит жизни и здоровью человека. Например, операции из-за инсультов, инфарктов должны проводить без переноса даже во время карантина. Также правительство рекомендовало с 10:00 до 12:00 в государственных и частных учреждениях, магазинах приоритетно обслуживать пожилых людей и людей с инвалидностью. Ограничение в виде «карантина выходного дня» вводится с 14 ноября и будет действовать минимум до 30 ноября. Мини-локдаун будет действовать по выходным на протяжении полных двух суток – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. То есть уже в ближайшие выходные 14-15 ноября) в Украине заработают дополнительные ограничения. Они также будут действовать 21-22 ноября и 28-29 ноября. В эти дни будет запрещено работать: - кафе, ресторанам, барам (но они могут работать на вынос); - кафе, ресторанам, барам (но они могут работать на вынос);

- торговым развлекательным центрам;

- учреждениям культуры;

- спортзалам и фитнес-центрам. Вместе с тем, разрешается работа: - общественного транспорта; - общественного транспорта;

- супермаркетов, 60% площади которых отведено под торговлю продуктами;

- аптек, ветеринарных аптек;

- автозаправок, но без зон питания;

- учреждений, предоставляющих финансовые услуги, и учреждений по ремонту.