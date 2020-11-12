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Новости
Украина
11 ноября 20, 22:23
Россия решила закрыть торговое представительство в Украине
Дом правительства РФ
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Причиной решения по Украине стала денонсация ею самою соответствующего соглашения

Правительство России решило ликвидировать торговые представительства в Литве и Украине. Соответствующее постановление №1797 было принято 7 ноября.

С предложением о закрытии этих торгпредставительств в сентябре выступило российское Министерство промышленности и торговли. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся такие представительства в 58 странах.

Минпромторг пояснял, что предлагает закрыть украинское торгпредство в связи с принятием Кабинетом министров Украины в августе постановления, прекращающего действие межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Российское ведомства также сочло неперспективной работу торгпредства в Литве, отмечая падение товарооборота между странами (на 32% за первое полугодие 2020 года), отсутствие значимых двусторонних инициатив со стороны российских и литовских экономических операторов, а также перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли.

Как говорилось также в пояснительной записке к проекту решения, проводимая руководством Литвы внешнеэкономическая политика не способствует наращиванию торговых связей с РФ.

В свою очередь, 10 ноября правительство РФ приняло распоряжение №2921, предусматривающее учреждение торгового представительства в Дамаске (Сирия).

Отметим, что решение прокомментировал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительства еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", — написал он.

Напомним, что в августе Украине также повторно ввела пошлины на импорт российского топлива.
Delo
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