Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.27
USD
28.20
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 ноября 20, 11:06
Сколько кадровых военных России находится на Донбассе?
Армия РФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами

На Донбассе общее управление оккупационными вооруженными формированиями осуществляют более 2 000 военнослужащих вооруженных сил России.

Таким образом, Москва нарушает принципы ОБСЕ, сообщила иностранным дипломатам делегация Украины в ОБСЕ, передает "Укринформ".

Согласно имеющейся информации, на данный момент во временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения, в качестве военных советников и инструкторов находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России.

Указано, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

Таким образом, Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что ОБСЕ подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

До этого Украина представила 5 главных пунктов "плана действий по Донбассу", который в том числе предполагает роспуск так называемых "республик".

Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первым замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников считает не подконтрольные Украине районы Донбасса "ментально больными" и выступает за их "излечение".

В конце октября Резников заявил, что в результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек, а из-за агрессивных действий России против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.
Delo
Ещё по теме:
Неизвестные детали расстрела поисковой группы. ВИДЕО
Двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли
ОП объяснил причины срыва инспектирования позиций под Шумами
Мне кажется, что Пальчевский - офицер спецслужб РФ, - Гордон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подоляк о "методе Зеленского" при принятии важных решений
noimageВУкраине за сутки зафиксировали более 11 тыс больных COVID
noimageВ МОЗ рассказали, что даст карантин выходного дня
noimageЗеленский и Ермак госпитализированы с коронавирусом
noimageРоссия решила закрыть торговое представительство в Украине
Лента новостей