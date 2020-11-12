В Украине за сутки зафиксировали более 11 тыс больных COVID

В Украине по состоянию на утро 12 ноября 2020 года зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в том числе 428 детей и 564 медработника).
Это — новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 1 509 человек, летальных случаев — 198, выздоровели — 6 235 человек, осуществлено тестирований за сутки — 77 149 (в том числе методом ПЦР — 46 933, методом ИФА — 30 216).
При этом за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 500 865 человек, выздоровели — 227 694 человека, летальных исходов — 9 145, проведено ПЦР-тестов — 3 782 099.
Указано, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 47 563 случая;
Винницкая область — 13 153 случая;
Волынская область — 17 610 случаев;
Днепропетровская область — 19 169 случаев;
Донецкая область — 15 478 случаев;
Житомирская область — 20 589 случаев;
Закарпатская область — 18 470 случаев;
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Запорожская область — 16 084 случая;
Ивано-Франковская область — 26 252 случая;
Киевская область — 22 431 случай;
Кировоградская область — 3 422 случая;
Луганская область — 4 822 случая;
Львовская область — 35 535 случаев;
Николаевская область — 11 373 случая;
Одесская область — 30 704 случая;
Полтавская область — 13 767 случаев;
Ровенская область — 23 585 случаев;
Сумская область — 16 101 случай;
Тернопольская область — 22 798 случаев;
Харьковская область — 45 469 случаев;
Херсонская область — 6 272 случая;
Хмельницкая область — 21 392 случая;
Черкасская область — 11 323 случая;
Черновицкая область — 26 699 случаев;
Черниговская область — 10 804 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее Кабинет министров ввел в Украине "карантин выходного дня" с 14 ноября, который будет действовать на протяжении, как минимум, трех выходных — предварительно до конца 30 ноября.