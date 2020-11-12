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Новости
Украина
12 ноября 20, 19:44
Может ли простой человек лечиться в "Феофании"?
Феофания
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Больница, где сейчас находится Владимир Зеленский, предлагает свои услуги для любого желающего, но стоимость палаты обойдется от 2000 гривен, а персональная медсестра в 1500 гривен в сутки.

Стало известно, что заболевшие коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак переехали в больницу "Феофания". (См. Тем временем) Долгие годы считалось, что эта больница закрытого типа, мол, лечиться там могут только чиновники и люди с высоким уровнем достатка, но с января 2020 года "Феофания" взяла курс на избавление от ярлыка "больница для элиты" и открыла  двери для всех.  Сколько стоит лечиться по соседству с президентом и как попасть на прием к специалистам центра?

Платите и приходите

Звоним в больницу уточнить, как можно попасть на прием к их специалистам, особенно уточняем, что мы из другого города. Через пару секунд в колл-центре снимают трубку и готовы меня консультировать.

-  Да, конечно, можно попасть на прием, для этого нужно лишь записаться и приехать на свое время. График приема есть на сайте или могу подсказать. Есть у вас киевская прописка или из какого вы города, неважно, - сообщила оператор.

- А какие документы с собой брать?

- Возьмите обследования, чтобы врач мог проконсультировать. Оплата за прием происходит в кассе до посещения врача, записываетесь, оплачиваете, идете на прием, - говорит консультант.

Как объяснили в колл-центре, скидок в "Феофании" для больных хоть госслужащих, хоть для ветеранов нет, мол, и так работают по себестоимости.

Для многих украинцев стало открытием, что "Феофания" принимает в своих стенах больных коронавирусом, но двери для ковидных больных медучреждение открыло еще в начале сентября. Специально под коронавирусных пациентов в комплексе перепрофилировали отдельный корпус. Как объясняли в ОП, принимают там лишь пациентов в тяжелом и очень тяжелом состоянии. (И как после этого верить сообщениям пресс-секретаря президента о том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак чувствуют себя не просто хорошо, а даже очень хорошо? Нееет, от нас явно скрывают худшее, раз они уже в "Феофании"! – Ред.)

К слову, врачи нам рассказали, в "доковидные" времена попасть на лечение в "Феофанию" мог любой украинец, для этого было достаточно иметь направление семейного врача. Сейчас же ситуация меняется ежедневно. Связано это и с распоряжением об отмене плановых операций и общей ситуацией с коронавирусом.

Утром 12 ноября в приемной "коронавирусного" отделения говорили – свободных мест у них нет.  

Цены конкурентные, почти "не кусаются"

Становиться ближе к народу "Феофания" начала с января 2020 года и уже в июле на своих страницах в соцсетях поделилась новостью, что открыта для всех. Среди своих преимуществ больница хвалит хорошую технологическую базу, опытных специалистов, которые берутся за случаи, от которых отказываются другие врачи, а также демократичные цены. Например, первичные консультации хирурга тут стоят 450 гривен, пульмонолога, аллерголога, нефролога – 470 гривен, психиатра, инфекциониста – 500 гривен. Дороже всего проконсультироваться у травматолога-ортопеда высшей категории и доктора меднаук – 850 гривен, акушера-гинеколога такого же уровня – 650 гривен. Повторные консультации будут стоить гривен на 100-150 дешевле.

Цены на диагностику также не сказочные: ЭКГ, например, от 115 гривен, кровь на глюкозу – 20 гривен, анализ на сахар в моче – 3 гривны. Делают, конечно, в больнице и анализы, которые стоят и 4, и 9 тысяч гривен, но это сложные послеоперационные исследования. Интересно, что быстрый тест на коронавирус здесь стоит 500 гривен, ПЦР-тест – 1500 гривен. Как для больницы, которая не одно десятилетие считалась суперэлитной, не так уже и дорого, если сравнивать с другими популярными среди богатых и знаменитых украинцев клиник Киева. Например, в клинике "Оберіг" консультация аллерголога, пульмонолога или терапевта обойдется в 750 гривен, нефролога – 1080 гривен, хирурга – 1550 гривен.  Есть в прайсе и дополнительные услуги. Например, присмотр персональной медсестры обойдется в 1518 гривен. Что же касается стоимости аренды палаты, то на сайте клиники она не указывается, хотя неофициальные источники уверяют – самая простая обойдется от 2000 гривен, а повышенного комфорта 7500 гривен в месяц.

Красной икры уже нет

Отзывы о "Феофании" самые разные. В советские времена считалось, что там больных кормят чуть ли не красной икрой. Кто знает, может, тогда так и было. В конце-концов аж до начала 90-х больница считалась элитной. Но, похоже, где-то на том уровне она и осталась. Дух советской архитектуры, медицины и проч. еще витает в этих стенах.

Пациенты, которые лечились уже в наше время, говорят, если сравнивать "Феофанию" с частными клиниками Киева, которые у всех на слуху, экс-элитная больница для номенклатуры будет на голову ниже. Да и по-настоящему состоятельные пациенты сейчас выбирают другие клиники.

Тем не менее, грешно было бы клеветать на больницу. Во-первых, отзывов пациентов, которые нашли своего врача и получили хорошую помощь в "Феофании", также немало. А во-вторых, везде, даже в самых захудалых медучреждениях всегда найдутся самоотверженные и умелые врачи, готовые бороться за больного до последнего.

Палата Сутки проживания в комфортабельной палате обойдутся в несколько тысяч гривен. Фото: соцсети

Собственно, сыр-бор вокруг больницы в очередной раз поднялся после новости о том, президент с главой своего Офиса переехали в больницу, в то врем как собирались быть на самоизоляции дома.

Как уверяют люди из окружения чиновников, и Зеленский, и Ермак болезнь переносят в легкой форме: у президента поднимается температура до 37,5 градусов, а Андрей Ермак и вовсе говорил, что чувствует себя "нормально", и на болезнь указывает разве что положительный тест. На фоне того, что в Украине сейчас не хватает мест в больницах, и все чаще людям, болезнь у которых протекает в состоянии средней тяжести, отказывают в госпитализации, переезд чиновников в "Феофанию" вызвал много критики, но у Офиса президента есть что сказать.

Как объяснила пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель, в "Феофании" Владимир Зеленский уже два дня – там условия для самоизоляции лучше, чем дома у президента. Больше ясности в том, что именно лучше в больнице, внес советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в "Феофании" есть коммуникационная комната, и чтобы не обустраивать такую же в доме, где живут Зеленские, президент переехал. Его примеру последовал и Андрей Ермак – создавать рабочий кабинет для него в его доме также не стали.

"Поскольку в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно, чтобы был оборудован рабочий кабинет. В "Феофании" это было изначально сделано под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно делать заново, а смысл?" - пояснил переезд топ-чиновников на самоизоляцию в больницу Подоляк.

Добавим также, что такие состоятельные люди, как Зеленский, вполне могли бы себе обеспечить и более дорогие больницы. Однако, не стали. (Неужели начал воплощаться воспетый в сериале "Слуга народа" образ бессребреника Василия Голобородько? – Ред.)

Ну и вдогонку темы про госпитализацию только очень тяжелых и среднетяжелых больных, напомним: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свое время не смог объяснить, почему супругу президента, которая подхватила ковид в июне, от коронавируса лечили именно в "Феофании".  Справедливости ради, судя по официальным сообщениям Офиса президента, Елена Зеленская лечилась "в одной из киевских больниц".

КСТАТИ

Где лечатся наши чиновники, политики и знаменитости?

Кроме Елены и Владимира Зеленского, а также Андрея Ермака, в "Феофанию" с коронавирусом открыто никто из чиновников или политиков не ложился. Ходил слух, что нардеп Николай Тищенко борется с коронавирусом там, но сам Тищенко это опроверг в своем Телеграм-канале, назвав это фейком. Петр Порошенко от ковида лечился в клинике "Оберіг", Юлия Тимошенко – в частной клинике "Добробут". Депутат Анна Скороход лечилась от ковида в инфекционном отделении 1-й клинической больницы Киева, а депутаты Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Александр Лукашев, Руслан Горбенко – в Александровской больнице. Нардеп Муса Магомедов проходил лечение в инфекционной больнице Запорожья.

Кстати, о том, что лечатся за границей от коронавируса и вызванных им осложнений, открыто заявляли представители лишь мэра Харькова Геннадия Кернеса. Его ставят на ноги в немецкой клинике "Шарите". Остальные чиновники или не раскрывают мест, где им оказывают помощь, или лечатся дома.

СПРАВКА

"Феофания" - клиническая больница, основанная в 1965 году. Изначально это учреждение было рассчитано для обслуживания чиновников, госслужащих, дипломатов, людей, которые имеют особые заслуги перед государством, академиков, ученых, спортсменов, а также членов их семей. В советское время эта больница была закрытого типа. Сейчас комплекс подчинен Госуправлению делами – ведомству, которое занимается материально-техническим и другими видами обеспечения работы президента, Кабмина, Верховной Рады, СНБО и других государственных ведомств. Штат "Феофании" - 1700 сотрудников, отделы диагностические и лечебные. Оказывают помощь в "Феофании" только пациентам от 18 лет.
kp.ua
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