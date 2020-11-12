Зеленский записал первое видео из Феофании

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из больницы Феофания - первое после госпитализации с коронавирусом.
О том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом, стало известно 9 ноября. Новости появились с разницей в несколько минут. Изначально сообщалось, что президент находится дома в отдельном помещении и не общается с родными, даже с женой и сыном, которые переболели COVID-19 летом текущего года. Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в Феофанию. Это вызвало волну слухов об ухудшении состояния президента, но пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что больница - оптимальное место для самоизоляции, поэтому было принято такое решение.