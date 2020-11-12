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Новости
Украина
12 ноября 20, 19:53
Зеленский записал первое видео из Феофании
Зеленский
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Президент считает, что его хорошее самочувствие - результат пожеланий здоровья от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из больницы Феофания - первое после госпитализации с коронавирусом.

О том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак заболели коронавирусом, стало известно 9 ноября. Новости появились с разницей в несколько минут. Изначально сообщалось, что президент находится дома в отдельном помещении и не общается с родными, даже с женой и сыном, которые переболели COVID-19 летом текущего года. Утром 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в Феофанию. Это вызвало волну слухов об ухудшении состояния президента, но пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что больница - оптимальное место для самоизоляции, поэтому было принято такое решение.

В больнице в распоряжении Зеленского - оборудование для видеоконференций и спецсвязь, президент продолжает исполнять свои обязанности, находясь на самоизоляции. Находясь в Феофании, глава государства провел уже несколько селекторных совещаний и телефонный разговор с Ангелой Меркель.


На этой неделе коронавирус добрался до высшего руководства Украины. Так, кроме Зеленского, заболели глава ОП Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук, министры обороны Андрей Таран (уже выздоровел) и экономики Сергей Марченко, вице-премьер Алексей Резников.
kp.ua
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