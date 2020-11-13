Степанов рассказал о грядущем коллапсе медсистемы

Если украинцы не будут придерживаться карантина, то через месяц COVID-койки будут заполнены на 100%. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 13 ноября.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - пояснил министр.

В Минздраве считают лучшим способом предотвращения распространения коронавируса введение локдауна, но Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.

Также Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины, и главной задачей будет минимизировать человеческие жертвы.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - резюмировал Степанов.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по COVID-19. Среди заболевших 388 детей и 555 медработников. В больницы госпитализированы 1 587 человек.

В мире более 53 миллионов случаев COVID-19