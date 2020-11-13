Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.24
USD
28.10
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 ноября 20, 10:49
Степанов рассказал о грядущем коллапсе медсистемы
Степанов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если люди не будут соблюдать карантин, то уже через месяц в больницах закончатся места, и новых больных COVID-19 будет некуда принимать.

Если украинцы не будут придерживаться карантина, то через месяц COVID-койки будут заполнены на 100%. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 13 ноября.

"Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах не будет куда принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, которые требуют кислород, люди, которые иногда нуждаются в аппаратах ИВЛ, люди, которые требуют высококвалифицированное оказание медицинской помощи", - пояснил министр.

В Минздраве считают лучшим способом предотвращения распространения коронавируса введение локдауна, но Степанов отметил, что украинская экономика его не выдержит.

Также Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины, и главной задачей будет минимизировать человеческие жертвы.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - резюмировал Степанов.

Напомним, что в Украине новый антирекорд по COVID-19. Среди заболевших 388 детей и 555 медработников. В больницы госпитализированы 1 587 человек.

В мире более 53 миллионов случаев COVID-19
Korrespondent
Ещё по теме:
Глава Минздрава объяснил уголовное дело против себя
Карантин: какие изменения ждут украинцев с 1 августа
В Украине рекордное количество смертей от коронавируса
Степанов о жестком карантине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский записал первое видео из Феофании
noimageМожет ли простой человек лечиться в "Феофании"?
Лента новостей