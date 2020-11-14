Магнитная буря в ноябре 2020 ударит сильнее, чем ожидалось

Магнитная буря в ноябре 2020 может оказаться сильнее, чем предполагалось ранее. Об этом говорят свежие данные прогноза солнечной активности Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Если ранее предварительный прогноз показывал два небольших пика активности (4 из 10) 19 и 21 ноября, то за неделю до этих дат картина поменялась. Теперь 20 и 22 ноября эксперты ожидают серьезную магнитную бурю "красного" уровня (5 баллов из 10), а 19 и 21 ноября ожидается 4 балла. После дня передышки еще один отголосок этого сильного шторма настигнет население Земли 24-25 ноября - тоже 4 балла из 10.

В этом году прогноз магнитных бурь редко становится жестче - почти всегда наоборот. Например, в октябре намечалась самая сильная и продолжительная в 2020 году магнитная буря, но за два дня до спрогнозированных дат она даже не ослабла, а попросту "отменилась".

Магнитные бури - колебания земного магнитного поля. Они связаны не только со вспышками и взрывами на Солнце, но и с изменением скорости солнечного ветра - потока плазмы, который обдувает Землю и находится в равновесии с ее магнитным полем. Если скорость солнечного ветра меняется, то теряет устойчивость и магнитное поле Земли. Оно начинает колебаться, что также считается повышенной геомагнитной активностью.

Метеозависимым людям, чтобы минимизировать проблемы со сном и нелады со здоровьем, стоит снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, начинать день с контрастного душа, а заканчивать – расслабляющей ванной. В воду можно добавить эфирные масла лаванды, мяты или мелиссы, бергамота (последний – хорошо борется со стрессом). Медики советуют ложиться спать пораньше и спать не меньше восьми часов.

Стоит избегать стрессов, по возможности, не садиться за руль и всегда вносить с собой индивидуальный набор лекарств первой необходимости.

Интенсивные занятия спортом лучше заменить на йогу, прогулки на свежем воздухе или простую гимнастику.

Откажитесь от жареной и жирной пищи в пользу овощей и фруктов.

Важно пить достаточно жидкости, нужно больше гулять на свежем воздухе, а еще лучше – выбираться на природу.

Если такой возможности нет, то необходимо чаще проветривать помещения.