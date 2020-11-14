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Украина
14 ноября 20, 09:28
За сутки на Донбассе пять нарушений перемирия
оос
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Сепаратисты применяли минометы, станковый и противотанковый гранатометы, а также работал снайпер.
Сепаратисты применяли минометы, станковый и противотанковый гранатометы, а также работал снайпер.

За минувшие сутки военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе. об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 14 ноября.

Согласно сообщению, враг применил миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки.

Неподалеку Водяного были зафиксированы выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

А в районе Марьинки стрелял снайпер.

В районе Шумов сепаратисты применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. БПЛА поотивника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.

Отметим, двумя днями ранее в результате нарушений перемирия был ранен военный.
Korrespondent
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