За сутки на Донбассе пять нарушений перемирия

За минувшие сутки военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе. об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 14 ноября.

Согласно сообщению, враг применил миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки.





Неподалеку Водяного были зафиксированы выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.





А в районе Марьинки стрелял снайпер.





В районе Шумов сепаратисты применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. БПЛА поотивника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.





С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.





Отметим, двумя днями ранее в результате нарушений перемирия был ранен военный.