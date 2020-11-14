За сутки на Донбассе пять нарушений перемирия

Сепаратисты применяли минометы, станковый и противотанковый гранатометы, а также работал снайпер.
За минувшие сутки военные зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня на Донбассе. об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 14 ноября.
Согласно сообщению, враг применил миномет калибра 82 миллиметра вблизи Каменки.
Неподалеку Водяного были зафиксированы выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.
А в районе Марьинки стрелял снайпер.
В районе Шумов сепаратисты применили беспилотник, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17. БПЛА поотивника был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.
Отметим, двумя днями ранее в результате нарушений перемирия был ранен военный.