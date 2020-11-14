Маска под носом - открывай кошелек

Как только больной коронавирусом президент найдет время и силы, он подпишет законопроект №3891, который Верховная Рада приняла в начале ноября. Это дополнения в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях, которые вводят новые санкции за отсутствие или неправильное ношение санитарных масок.

С одной стороны, наказание существенно снижается. С другой - появляется больше возможностей для массового сбора денег.

Пока законопроект не подписан и не опубликован, для всех нарушителей правил карантина действует единая система штрафов: от 17 000 до 34 000 (повторное) гривен. Под нее подпадают как субъекты хозяйствования, так и обычные граждане. Например, владелец магазина, позволивший продавцу торговать без маски, сам продавец за "голое" лицо, водитель троллейбуса, пустивший больше пассажиров, чем в салоне сидячих мест, и так далее.

Но чем глубже в карантин, тем беспечнее стал вести себя народ. Отчасти потому, что и полиция, и санслужбы махнули рукой на бесконечные нарушения. Попытки приструнить людей протоколами терпели фиаско. Потому что решающее слово говорит суд.

Адвокат Юрий Белоус проанализировал выборку из 250 судебных решений и получил такие результаты: 62% протоколов были возвращены полиции из-за неграмотного составления, 20 % административных дел закрыты, в 6% суд ограничился устным замечанием, в 4% были нарушены условия территориальной подсудности. Только 10% административных дел увенчались штрафами от 17 000 до 34 000 гривен. Как говорится, мартышкин труд.

Отдельная проблема была с неправильным ношением масок. Выставленные под потоки воздуха носы как бы считались нарушением, но не были прописаны как объект, который необходимо изолировать от окружающих.

Новый абзац, который депутаты внесли в статью 44-3 Админкодекса, конкретизирует, что маски должны закрывать нос и рот. Таковое ношение защитных средств обязательно в общественном транспорте, общественных домах и сооружениях.

Когда закон вступит в силу, штраф за отсутствие маски или выставленный наружу нос будут назначать на месте. То есть минуя суды. Санкция от 170 до 255 гривен (повторное нарушение).

- Это такая же практика, как штрафы за мелкое нарушение Правил дорожного движения, - разъясняет адвокат Алексей Сиротин. - Полицейский выписывает постановление, в котором должны быть банковские реквизиты. В течение 15 дней нарушитель должен или внести сумму в казну через банк, или обжаловать санкцию в суде. Очевидно, расчет идет на то, что из-за 170 гривен люди не станут обивать судебные пороги.

Юрист отмечает, что в один и тот же день, если человек принципиально не носит маску, он может быть оштрафован несколько раз по 170 гривен.

- Штраф 255 гривен, то есть за повторное нарушение, имеют право выписывать после того, как фамилия единожды задержанного попадает в полицейскую базу административных нарушений, - уточняет Алексей Сиротин.

Право выписывать штрафы за неправильное ношение масок делегировано не только полиции, но также представителям эпидемического контроля и органам местного самоуправления. Министр юстиции Денис Малюська уже уточнял, что вне угрозы наказания остаются несовершеннолетние и люди, находящиеся без маски на открытом воздухе. То есть хоть по городу можно ходить будет со свободным лицом.

Неуплата штрафа чревата проблемами. Постановление передается в исполнительную службу, которая включает механизм принудительного взыскания задолженности. При этом на сумму штрафа начисляется пеня.

Сможет ли новая норма дисциплинировать украинцев на выполнение карантинных требований, покажет практика. Если контролирующие органы не будут работать, то ничего и не поменяется.

К этому остается добавить, что по сравнению с другими странами Европы и мира санкции, принятые в Украине, очень мягкие. И правила ношения масок тоже. Например, в Турции маски нельзя снимать на улице и в парках. В Испании маску в ресторане разрешается снимать только во время еды. Если сидишь над полной тарелкой, но не орудуешь вилкой - рискуешь получить протокол.

Ниже штраф, чем у нас, только в Грузии - это в среднем 19,5 лари, что составляет чуть больше 166 гривен.

Страна Средний размер в евро Великобритания 3500 Польша 3400 Испания 3000 Италия 1000 Германия 275 Бельгия 250 Швейцария 232 Египет 214 Турция 212 Латвия 30

Ко второму чтению готовится законопроект №3890, который устанавливает ответственность за нарушение для предприятий и учреждений, общественного транспорта за допуск на свою территорию посетителей или пассажиров без масок и в неправильно надетых масках.

Оштрафовать смогут даже за то, что посетитель стащил с носа маску, а персонал или охрана не сделали ему замечание.

Предлагаемый размер штрафа 3400 - 5100 гривен.

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка, падение запаздывающего официального курса было заметным, на других же сегментах рынка - весьма незначительным.