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Новости
Украина
14 ноября 20, 17:39
Грядущая зима в Украине будет чрезвычайно теплой
зима
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Температура в декабре, январе и феврале в среднем на 2 градуса выше нормы.

Синоптики уточнили, какая будет зима 2020-2021 в Украине. Согласно прогнозу заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, грядущие три месяца будут аномально теплыми - в среднем на 2 градуса выше нормы. Об этом она рассказала "Апострофу".

По словам Балабух, как и в прошлом году в Украине будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые периодически будут вызывать теплую и сухую погоду.

- Атлантический и Северный Ледовитый океаны имеют сейчас очень высокую температуру, а именно они влияют на климат в Европе. Все это влияет на атмосферные процессы, что в конце концов приведет к увеличению меридиональности этих процессов, то есть усилятся более южные и северные потоки. Ожидается, что на территории Юго-Восточной Европы, в том числе и Украины, будет преобладать более теплые и сухие воздушные массы, поступающие с Африканского континента и Азии, - пояснила климатолог.

По словам Балабух, необычайно теплыми будет 60% дней, но остальная часть будет попадать в климатическую норму, и вероятность похолодания сохраняется.

- На большей части территории Украины вероятнее всего будет продолжаться засуха, хотя не исключено, что в отдельных регионах осадки могут выпадать в достаточном количестве, - сказала она.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко ранее говорила, что вероятность суровой зимы - меньше 10%. Весь сезон будут сменяться оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди.
kp.ua
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