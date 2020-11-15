Зеленский снял еще один влог из "Феофании"

Президент Владимир Зеленский выложил в Инстаграм второй влог из самоизоляции. В ролике также появились зараженные COVID-19 первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

- На этот раз с Русланом Стефанчук и Алексей Резников говорим о карантине выходного дня, выборы в США, работу Верховной Рады, новые КПВВ и здоровье украинцев.

Стефанчук рассказал о работе парламента в условиях коронавируса и законопроектах, которые планирую рассмотреть в ближайшее время.





Резников говорил о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектах в Донбассе и перспективах реинтеграции временно оккупированных территорий.





О стоимости лечения и самочувствии





- Я продолжаю работать дистанционно, находясь на самоизоляции. Чувствую себя достаточно хорошо. Говорят, залог быстрого выздоровления – это хорошее настроение. Так что, как ни парадоксально, хочу поблагодарить оппонентов за фейк, что мое лечение стоит миллионы гривен ежедневно. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, уважаемые, все это бред. Я нахожусь в больнице на общих основаниях, как и все остальные пациенты. Вместе с ними мы ждем от вас новую веселую ложь, - сказал Зеленский.





О карантине выходного дня и поддержке бизнеса





- Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято. У нас ежедневно новые рекорды. Больше 12 тысяч заболевших за день. Нужно сбить динамику роста количества заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не нужно доводить до ситуации, когда им придется выбирать действительно, кого лечить. Как уменьшить рост? Вопрос. Идеальных инструментов для этого, по моему мнению, но существует. Есть болезненные и еще болезненнее. Франция, Германия, многие другие страны вводят полные локдауны. Не на субботу и воскресенье, а на всю неделю, и это еще хуже для бизнеса и экономики, чем карантин выходного дня. Карантин выходного дня – шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс, мы должны его использовать. Фактически речь идет о шести нерабочих днях. Представьте себе! Шесть дней, - сказал президент.





Зеленский согласен, что предпринимателей нужно поддержать.





- Да, отдельные сферы бизнеса понесут потери. Правительство должно предоставить им инструменты поддержки. Это будет справедливо. Отдельные уже существуют и действуют, но этого недостаточно. Я постоянно общаюсь с премьер-министром и правительством. Они должны засыпать и просыпаться с одним вопросом: где найти деньги и как помочь бизнесу пережить эти дни. Не закрыться, не увольнять людей, выстоять. Это главная задача, - отметил Зеленский.





Зеленский считает, что сопротивление коронавирусу на местах - попытка повысить рейтинг перед выборами.





- У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизни украинцев, - сказал Зеленский. - Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и будем отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна.





О связи Украины и выборов в США





- Наша позиция была правильной, потому что показала невмешательство в выборы другого государства. Итак, самое главное – Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев. Может, это немножко пафосно, но Украина объединяет США, – заявил Зеленский.



