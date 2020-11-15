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15 ноября 20, 09:20
Новолуние 15 ноября: что нужно и чего нельзя делать?
Новолуние
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Новолуние наступит в воскресенье, 15 ноября, в 7:07 ﻿(по Киеву).

15 ноября в 07:07 по киевскому времени наступит Новолуние — фаза, когда естественный спутник нашей планеты скрывается из виду для земных наблюдателей.

В этом месяце новолуние будет неблагоприятным днем. Оно пройдет в знаке Скорпиона, а это далеко не самое лучшее сочетание по мнению астрологов. Новолуние – это 29, 30 и 1 лунный день по лунному календарю.

Что можно делать в Новолуние?

Провести день в домашней атмосфере. Побездельничайте и отдохните дома после нервной и динамичной недели.

Также можно заняться медитацией и другими духовными практиками. Это поможет избавиться от проблем.

Откажитесь от социальных сетей и немного профильтруйте общение с окружающими. Так вы сможете поймать "дзен".

Чего нельзя делать в этот день?

Планирование мести кому-то может стать причиной утраты удачи на несколько недель. Займитесь своими делами и плывите по течению.

О ревности можно забыть, если вы хотите сохранить отношения с любимым человеком.

Генеральная уборка - тоже не лучший вариант в этот день. В Новолуние вместе с мусором можно вынести удачу и благополучие за дом. Легкой уборки будет достаточно.

Откажитесь от нелюбимых дел. Если в этот день есть работа, которая не приносит радости человеку, ее стоит отложить. Лучше сконцентрироваться на том, что приносит удовольствие.
telegraf.com.ua
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