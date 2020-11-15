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15 ноября 20, 09:22
Комаровский рассказал, где риск заражения COVID максимален
Комаровский
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Тяжесть протекания болезни будет зависеть от того, какой объем вирусов попал в организм, считает известный врач.

Известный врач Евгений Комаровский назвал места, где риск заражения COVID-19 максимален. Об этом он написал в своем Telegram-канале.  

В первую очередь, по мнению доктора, это палата интенсивной терапии. Особенно, если там нет сквозного проветривания и сухой воздух. В этом случае за один раз можно получить до 10 инфицирующих доз. А по последним данным, тяжесть протекания болезни будет зависеть от того, какой объем вирусов попал в организм. По мнению Комаровского, его версию о высокой опасности больничных палат подтверждает высокий уровень заболеваемости и смертности среди врачей.

"Любое помещение, где много людей, где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен - это может быть храм, казарма, вагон метро и т.д., - тоже идеальные места для заражения", - пишет врач. 

То же самое касается любого замкнутого пространства, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и т.д.);

Особые места - дома для престарелых и людей с инвалидностью: по сути,считает врач, это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза - это смертельный риск.

Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом.
Korrespondent
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