Названа дата коронавирусного пика в Украине

В Украине продолжает активно распространяться коронавирус COVID-19. Суточный прирост в 20 тысяч случаев ожидается через месяц.

Об этом заявил социолог Илья Дробчак в своем Facebook-аккаунте.

"За последний месяц есть одна очень плохая новость - опыт Чехии и Армении показал, что пик заболеваемости в условиях зимы наступает не на 2% выявленных случаев, а где-то на 3.5%. У нас сейчас (если население Украины 39000000) - 1.35%", - написал он.

Основываясь данными графика заболевания, эксперт дал несколько прогнозов:

20000 в сутки будет зафиксировано 11-12 декабря (или 15-17 декабря)

Пик наступит между 24 и 31 декабря на показателях около 25-30 тысяч случаев в сутки (реальное количество случаев будет больше, но лаборатории не будут работать на новогодние праздники)





Затем будет медленный и болезненный спуск с пика.





Украина около 100 000 жизней (таким будет показатель избыточной смертности, а не официальные данные).





График заболеваемости COVID-19:













Он отмечает, что в начале лета эпидемия коронавируса должна закончиться.





Напомним, что в прошлом месяце Дробчак спрогнозировал, что впервые 10000 случаев за сутки в Украине зафиксируют 29/30 октября или 3/4 ноября



