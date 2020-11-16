Названа дата коронавирусного пика в Украине

В Украине продолжает активно распространяться коронавирус COVID-19. Суточный прирост в 20 тысяч случаев ожидается через месяц.
Об этом заявил социолог Илья Дробчак в своем Facebook-аккаунте.
"За последний месяц есть одна очень плохая новость - опыт Чехии и Армении показал, что пик заболеваемости в условиях зимы наступает не на 2% выявленных случаев, а где-то на 3.5%. У нас сейчас (если население Украины 39000000) - 1.35%", - написал он.
Основываясь данными графика заболевания, эксперт дал несколько прогнозов:
20000 в сутки будет зафиксировано 11-12 декабря (или 15-17 декабря)