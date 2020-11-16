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Новости
Украина
16 ноября 20, 09:06
После выходных в Украине сократилось число новых COVID-19
COVID-19
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Коронавирус не прекращает распространятся по Украине. Так, по состоянию на утро 16 ноября в стране зафиксировали 9832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Минздрава Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Статистика за минувшие сутки:

госпитализовано - 1100 человек; умерло - 94; выздоровело - 2753 человека; проведено тестов - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 545689 человек; выздоровело - 244197 человек; умерло - 9697; проведено ПЦР-тестов - 3941651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 51499 случаев;
  • Винницкая область - 13 948 случаев;
  • Волынская область - 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область - 22 069 случаев;
  • Донецкая область - 17 201 случай;
  • Житомирская область - 22 847 случаев;
  • Закарпатская область - 19 559 случаев;
  • Запорожская область - 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
  • Киевская область - 25 141 случай;
  • Кировоградская область - 3710 случаев;
  • Луганская область - 5169 случаев;
  • Львовская область - 37 466 случаев;
  • Николаевская область - 12633 случаи;
  • Одесская область - 33 415 случаев;
  • Полтавская область - 15 262 случая;
  • Ровенская область - 25 210 случаев;
  • Сумская область - 18 324 случая;
  • Тернопольская область - 23 757 случаев;
  • Харьковская область - 48 179 случаев;
  • Херсонская область - 7126 случаев;
  • Хмельницкая область - 23 136 случаев;
  • Черкасская область - 13 478 случаев;
  • Черновицкая область - 28 336 случаев;
  • Черниговская область - 11 557 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Напомним, что сам Степанов также заразился коронавирусом. Накануне он заявил, что в борьбе с COVID-19 собирается пройти "путь обычного пациента
telegraf.com.ua
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