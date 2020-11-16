После выходных в Украине сократилось число новых COVID-19

Об этом сообщил в своем Фейсбуке глава Минздрава Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
Статистика за минувшие сутки:госпитализовано - 1100 человек; умерло - 94; выздоровело - 2753 человека; проведено тестов - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801).
За все время пандемии в Украине:заболело - 545689 человек; выздоровело - 244197 человек; умерло - 9697; проведено ПЦР-тестов - 3941651.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Количество заболеваний в регионах:
- город Киев - 51499 случаев;
- Винницкая область - 13 948 случаев;
- Волынская область - 18 936 случаев;
- Днепропетровская область - 22 069 случаев;
- Донецкая область - 17 201 случай;
- Житомирская область - 22 847 случаев;
- Закарпатская область - 19 559 случаев;
- Запорожская область - 19 291 случай;
- Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
- Киевская область - 25 141 случай;
- Кировоградская область - 3710 случаев;
- Луганская область - 5169 случаев;
- Львовская область - 37 466 случаев;
- Николаевская область - 12633 случаи;
- Одесская область - 33 415 случаев;
- Полтавская область - 15 262 случая;
- Ровенская область - 25 210 случаев;
- Сумская область - 18 324 случая;
- Тернопольская область - 23 757 случаев;
- Харьковская область - 48 179 случаев;
- Херсонская область - 7126 случаев;
- Хмельницкая область - 23 136 случаев;
- Черкасская область - 13 478 случаев;
- Черновицкая область - 28 336 случаев;
- Черниговская область - 11 557 случаев.