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Украина
16 ноября 20, 12:32
Степанов перечислил, чем лечится от COVID-19
Степанов
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Министр не уточнял, какая у него симптоматика СOVID-19.

Министр не уточнял, какая у него симптоматика СOVID-19. Судя по видео и списку средств, это, вероятно, нетяжелое течение

Заболевший коронавирусом глава Минздрава Максим Степанов лечится, по его словам, за счет иммунитета – с поддерживающей терапией аспирином и витаминами. Об этом он рассказал в своем влоге на Facebook ведомства.

"Никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, ничего другого. Исключительно витамин D3, цинк, витамин С. Еще принимаю аспирин-кардио", – перечислил он. 

Степанов уточнил, что до сих пор не имел договора с семейным врачом потому, что его супруга – врач, доктор медицинских наук, "и просто в нашей семье не было нужды" в стороннем медике.

Вчера глава МОЗ заявил, что дал задание проработать схему заключения декларации с семейным врачом удаленно – по интернету. Сейчас для этого нужно идти в клинику, даже если ты предзаполнил данные через сервис helsi.me. Более того, в некоторых медучреждениях приходится заново их заполнять: информация с сайта не используется.

Министр здравоохранения добавил, что в том случае, если способ получить "семейника" по сети не будет найден, пациенты все равно должны иметь возможность через ковидный call-центр МОЗ получить медика, который будет вести их во время болезни.

Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.
liga.net
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