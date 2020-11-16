Появился текст постановления об отмене карантина на выходных

Верховная Рада будет рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня. Такой проект постановления зарегистрирован в ВР в понедельник, 16 ноября.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19" №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - сказано в документе.

В частности, Рада рекомендует Кабмину разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

При этом постановление Рады вступит в силу со дня опубликования.

Напомним, что ранее в Кабмине пояснили смысл карантина выходного дня и пообещали компенсации. Премьер-министр заявил, что есть около семи инструментов помощи тем сферам, по которым ударит новый вид карантина и рассказал, какого эффекта ожидает от новых ограничений.

Также сообщалось, что МОЗ советует бизнесу искать работу в больницах. Малому бизнесу советуют "превращать проблемы в новые возможности". Временно работу можно найти в больницах.