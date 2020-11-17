В Украине за сутки зафиксировали почти 12 000 случаев COVID

В Украине по состоянию на утро 17 ноября 2020 года зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 516 детей и 565 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 610 человек, летальных случаев — 159, выздоровели — 6 786 человек, осуществлено тестирований за сутки — 67 127 (в том числе методом ПЦР — 37 770, методом ИФА — 29 357).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 557 657 человек, выздоровели — 250 983 человека, летальных исходов — 9 856, проведено ПЦР-тестов — 3 979 421.

Указано, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 52 642 случая;

Винницкая область — 14 103 случая;

Волынская область — 19 297 случаев;

Днепропетровская область — 22 877 случаев;

Донецкая область — 17 713 случаев;

Житомирская область — 23 447 случаев;

Закарпатская область — 19 826 случаев;

Запорожская область — 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 972 случая;

Киевская область — 25 787 случаев;

Кировоградская область — 3 753 случая;

Луганская область — 5 215 случаев;

Львовская область — 37 970 случаев;

Николаевская область — 12 998 случаев;

Одесская область — 34 176 случаев;

Полтавская область — 15 884 случая;

Ровенская область — 25 596 случаев;

Сумская область — 18 903 случая;

Тернопольская область — 23 938 случаев;

Харьковская область — 48 586 случаев;

Херсонская область — 7 357 случаев;

Хмельницкая область — 23 547 случаев;

Черкасская область — 14 233 случая;

Черновицкая область — 28 692 случая;

Черниговская область — 12 120 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.