Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах – гололедица (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отмечается в сообщении.

На западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег.

Температура воздуха днем на западе и юге будет +8 градусов, в центре +1 градус, востоке -3 градуса, севере -1 градус.