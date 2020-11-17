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17 ноября 20, 09:47
Синоптики рассказали, какой будет погода: карта
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Сегодня на западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах – гололедица (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", – отмечается в сообщении.

На западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег.

Температура воздуха днем на западе и юге будет +8 градусов, в центре +1 градус, востоке -3 градуса, севере -1 градус.

23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 
liga.net
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