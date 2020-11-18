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Украина
17 ноября 20, 18:04
Протестующие под Радой договорились с нардепами
протест
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Депутаты пообещали провести консультации по решению вопроса об отсрочке кассовых аппаратов, а протестующие - привести больше людей.
Депутаты пообещали провести консультации по решению вопроса об отсрочке кассовых аппаратов, а протестующие - привести больше людей. Протестующие с утра вторника, 17 ноября, представители малого и среднего бизнеса начали расходиться из-под здания Верховной Рады после диалога с депутатами, сообщает PavlovskyNEWS.

Протестующие попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. После этого к ним вышли нардепы. 
 
Как заявил один из организаторов протеста, вместе с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией достигнута договоренность о проведении консультаций по разрешению проблемы. Вопрос будет согласовываться всеми фракциями парламента. 
 
Кроме того, и.о. спикера Рады Елена Кондратюк обещала 4 декабря вынести на рассмотрение законопроекты, направленные на помощь ФОПам.
 
Митингующие также заявили об отсутствии среди них задержанных. На одного человека только составили админпротокол. В следующий раз обещают привести в три раза больше предпринимателей.
 
Напомним, предприниматели с самого утра митингуют под Радой с требованием отменить решение о введении кассовых аппаратов с января 2021 года.
 
Korrespondent
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