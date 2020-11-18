Протестующие под Радой договорились с нардепами

Протестующие попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. После этого к ним вышли нардепы.

Как заявил один из организаторов протеста, вместе с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией достигнута договоренность о проведении консультаций по разрешению проблемы. Вопрос будет согласовываться всеми фракциями парламента.

Кроме того, и.о. спикера Рады Елена Кондратюк обещала 4 декабря вынести на рассмотрение законопроекты, направленные на помощь ФОПам.

Митингующие также заявили об отсутствии среди них задержанных. На одного человека только составили админпротокол. В следующий раз обещают привести в три раза больше предпринимателей.

Напомним, предприниматели с самого утра митингуют под Радой с требованием отменить решение о введении кассовых аппаратов с января 2021 года.