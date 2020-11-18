В Верховной Раде появились три вакантных места

Три депутата Верховной Рады на состоявшихся в октябре-ноябре местных выборах были избраны мэрами городов и приняли решение занять эти должности. В связи с чем на их округах должны быть назначены промежуточные выборы. Об этом 17 ноября сообщает гражданское движение "Чесно".

Представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев во втором туре победил на выборах мэра Херсона. Он баллотировался в Раду как самовыдвиженец по округу №184 в Херсонской области, где победил кандидата от Слуги народа Данила Репилевского.

Депутат-мажоритарщик из "Слуги народа" Зиновий Андрийович уже в четвертый раз стал мэром Надворной в Ивано-Франковской области. В Раду он был избран по округу №87, в который входит Надворная, его основным соперником был кандидат от "Свободы" Михаил Иваночко.

Андрийович на заседании Рады 17 ноября уже сложил с себя полномочия, попрощавшись с парламентариями и поблагодарив их за совместную работу. За то, чтобы удовлетворить его заявление о сложении мандата, проголосовали 306 депутатов.

Третий округ, который должен стать вакантным – №50 в Донецкой области. Избравшийся там от "Оппоблока" Руслан Требушкин стал мэром Покровска, где уже был мэром в 2015-2019 годах. Основным соперником Требушкина на выборах в Раду в 2019 году был самовыдвиженец Андрей Аксенов.

22 ноября пройдет второй тур выборов во Львове, и в Раде может освободиться еще один мандат, если действующий мэр Андрей Садовый уступит депутату ВР из "Евросолидарности" Олегу Синютке. Но поскольку Синютка избирался по списку партии, а не как мажоритарщик, довыборов не будет, и его место в случае победы придет следующий по списку ЕС кандидат в депутаты.

Ранее сообщалось, что действующий мэр Кривого Рога (и лидер голосования в первом туре выборов 25 октября) Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре по состоянию здоровья.

Зарегистрированный ЦИК депутат Верховной Рады Анатолий Гунько 17 ноября принес присягу народного депутата Украины и официально стал парламентарием. Он победил Олега Ляшко на довыборах в Раду на 208 округе. Лидер Радикальной партии сначала уверенно заявлял о своей победе, затем - о масштабных фальсификациях, скупке голосов и "сетках", но результат не отстоял (или не захотел). Сразу после принятия присяги Гунько подал заявление о вхождении в состав фракции "Слуга народа".