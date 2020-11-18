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Новости
Украина
17 ноября 20, 18:25
Отмена ареста Януковича: в суде сделали заявление
суд
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Полный текст постановления суда будет обнародован завтра.
До этого времени в общественность просят воздержаться от комментарием относительно мотивов суда, который принял такое решение.

В Киевском апелляционном суде призывают общественность воздержаться от комментирования судебного решения по отмене заочного ареста экс-президента Виктора Януковича до обнародования полного текста постановления суда. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба суда.

В заявлении отмечается, что вчерашнее решение суда вызвало общественный резонанс, однако, вчера суд ограничился составлением и объявлением резолютивной части судебного решения. Провозглашение полного текста постановления суда с указанием мотивов, которыми суд апелляционной инстанции руководствовался, назначено на 20 ноября 2020 в 10 час. 00 мин.

"Настоятельно просим воздержаться от суждений относительно мотивов принятого решения до провозглашения полного текста постановления Киевского апелляционного суда, в которой будут содержаться обоснованные и мотивированные причины принятого решения", - говорится в заявлении.

В суде отметили, что 16 ноября Киевским апелляционным судом частично удовлетворена апелляционная жалоба стороны защиты об избрании меры пресечения к подозреваемому Януковичу в виде содержания под стражей и назначено рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции.

В заявлении суда также считают бессмысленными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд якобы способствует избежанию Януковичем уголовной ответственности. Там напомним, что недавно оставили без изменений приговор Оболонского районного суда города Киева о признании Януковича виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые последнем назначено наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы.

Напомним, накануне сообщалось, что Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Януковича. Это решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих. 

Напомним, 12 мая Печерский райсуд Киева повторно заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. До этого Печерский суд заочно арестовывал бывшего президента по делу об узурпации власти.

Как известно, 24 января 2019 года суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Судьи поддержали не все пункты обвинения.
Korrespondent
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