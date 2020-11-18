Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 213 человека, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 53 855 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1013 человек, за прошедшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 19 556 пациентов.

По состоянию на 18 ноября количество активных больных в Киеве составляет 33 716 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 17 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1143 человека.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1023 человека. Общее количество инфицированных - 23 900. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 619 человек, за минувшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 9 855 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 13 771.

В Черкасской области коронавирусом заболели 800 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 15 033 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 7 503 пациента. Количество активных больных на Черкасщине составляет 7 381 человека.

Количество заболеваний в регионах:





Винницкая область — 14 306 случаев;





Волынская область — 19 648 случаев;





Днепропетровская область — 23 900 случаев;





Донецкая область — 18 257 случаев;





Житомирская область — 23 988 случаев;





Закарпатская область — 20 146 случаев;





Запорожская область — 20 733 случая;





Ивано-Франковская область — 29 542 случая;





город Киев — 53 855 случаев;





Киевская область — 26 561 случай;





Кировоградская область — 3 818 случаев;





Луганская область — 5 286 случаев;





Львовская область — 38 577 случаев;





Николаевская область — 13 394 случая;





Одесская область — 34 806 случаев;





Полтавская область — 16 418 случаев;





Ровенская область — 25 904 случая;





Сумская область — 19 514 случаев;





Тернопольская область — 24 242 случая;





Харьковская область — 49 067 случаев;





Херсонская область — 7 624 случая;





Хмельницкая область — 23 952 случая;





Черкасская область — 15 033 случая;





Черновицкая область — 29 126 случаев;





Черниговская область — 12 456 случаев.