Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.14
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 ноября 20, 09:29
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев ( 1 213), Днепропетровской (1023) и Черкасской (800) областях

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 213 человека, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 53 855 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1013 человек, за прошедшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 19 556 пациентов.

По состоянию на 18 ноября количество активных больных в Киеве составляет 33 716 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 17 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1143 человека.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1023 человека. Общее количество инфицированных - 23 900. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 619 человек, за минувшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 9 855 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 13 771.

В Черкасской области коронавирусом заболели 800 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 15 033 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 7 503 пациента. Количество активных больных на Черкасщине составляет 7 381 человека.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 14 306 случаев;

Волынская область — 19 648 случаев;

Днепропетровская область — 23 900 случаев;

Донецкая область — 18 257 случаев;

Житомирская область — 23 988 случаев;

Закарпатская область — 20 146 случаев;

Запорожская область — 20 733 случая;

Ивано-Франковская область — 29 542 случая;

город Киев — 53 855 случаев;

Киевская область — 26 561 случай;

Кировоградская область — 3 818 случаев;

Луганская область — 5 286 случаев;

Львовская область — 38 577 случаев;

Николаевская область — 13 394 случая;

Одесская область — 34 806 случаев;

Полтавская область — 16 418 случаев;

Ровенская область — 25 904 случая;

Сумская область — 19 514 случаев;

Тернопольская область — 24 242 случая;

Харьковская область — 49 067 случаев;

Херсонская область — 7 624 случая;

Хмельницкая область — 23 952 случая;

Черкасская область — 15 033 случая;

Черновицкая область — 29 126 случаев;

Черниговская область — 12 456 случаев.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Есть только две эффективные политики по COVID-19
Из-за COVID Ирландия вводит самые жесткие ограничения в ЕС
Как ухаживать за больным COVID дома, объяснили в Минздраве
Шмыгаль поручил разворачивать мобильные госпитали для COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-советник Ермака назвал причину увольнения
noimageСиноптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021
noimageЗеленский провел переговоры с главой МВФ Георгиевой
noimageВ сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену матча
noimageКто не пережил удушье COVID-19, не поймет. Правило 15 минут
Лента новостей