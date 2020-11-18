Кто не пережил удушье COVID-19, не поймет. Правило 15 минут

Даже если у больного коронавирусом есть кислородный концентратор, у него часто могут возникать приступы удушия. Стоит только догадыватся, в каком состоянии находятся пациенты больниц, в которых "подышать кислородом" дают только 15 минут в день.





Об этом рассказала волонтер и блогер Дана Яровая на своей странице в Фейсбуке.





По ее словам, она снова искала кислородный концентратор и смогла его найти у волонтера Леси Литвиновой.

Разница только в том, что обычно в нем нуждались люди, которые лечились из дому, в то время как в этот раз концентратор понадобился человеку, которого попросту не хотели брать в реанимацию в больнице Киева и "только потому что нет мест".





Доцент Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабар, которая совсем недавно, находясь в больнице жаловалась на острый дефицит кислорода в 1-й городской больнице города Житомир, 17 ноября скончалась от осложнений COVID-19.





Со слов Яровой, у ее знакомого знакомого в районном центре, отец и сын попали в больницу с такой же проблемой. "И те же, 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - отмечает она.





"Кто не пережил признаки удушия во время ковида не поймет. И я, вроде бы как спокойно к ним относилась и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!!!!", - подчеркнула Яровая.



