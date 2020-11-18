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Новости
Украина
18 ноября 20, 10:23
В сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену матча
Сборная Украины
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Сборная Украины готова сыграть со Швейцарией сегодня, 18 ноября.

УАФ просит отменить карантин для игроков с негативными тестами на коронавирус

В сборной Швейцарии считают "позором" решение властей кантона Люцерн отменить решающий матч Лиги наций против Украины из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит разрешить сыграть сегодня игроками, у которых не выявили COVID-19.

"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале (в матче решится судьба прописке в элитном дивизионе Лиги наций, – ред.). Мы очень хотели иметь спортивное решение, а не то, которое принимается рядом с полем. Теперь мы должны принять то, что есть", – приводит слова директора сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами портал Watson.ch.

При этом Тами ожидает, что Европейский футбольный союз УЕФА решит исход матча в пользу сборной Швейцарии. Он также считает невозможным перенос матча на зиму или весну, так как расписание поединков национальных команд уже занято.

"Мы были готовы к игре. Мы сделали свою работу правильно и представили команду, которая давала только отрицательные тесты", – добавил Тами он.

В УАФ же настаивают: результат матча должен решиться на футбольном поле. Украинская команда готова сегодня, 18 ноября, сыграть футболистами, которые сейчас находятся в Швейцарии и имеют негативные тесты на коронавирус. Таких более 13 человек, есть как минимум один вратарь, как того требует УЕФА.

УАФ просит УЕФА поспособствовать, чтобы швейцарские власти отменили карантин для этих игроков и разрешили провести матч. 

В УАФ также заявляют, что готовы доукомплектовать команду игроками молодежной сборной. Но для этого УЕФА должно разрешить сыграть им в двух матчах подряд за 48 часов, так как еще вчера они играли в рамках отбора на Евро U-21.

"Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение – исключительно в компетенции УЕФА", – добавили еще один вариант решения проблемы в УАФ.

Перед началом ноябрьского сбора Украина из-за коронавируса и травм потеряла сразу девять игроков. По ходу кампании COVID-19 выявили еще у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука, Коваленко, Соболя, Макаренко и Ризныка.

В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19.  

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию. Решающий матч за прописку в элите Лиге наций отменили. 
liga.net
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