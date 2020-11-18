Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.14
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 ноября 20, 10:34
Зеленский провел переговоры с главой МВФ Георгиевой
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается, глава МВФ поинтересовалась состоянием здоровья главы Украинского государства и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ: "Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства".

Глава государства отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, были утверждены реформы таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал Президент, отметив, что последовательно поддерживает независимость Нацбанка.

Как отмечается, стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также риски недавнего решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня как никогда сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Также он сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектив по судебной реформе.

Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - заявил глава государства.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа Премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы Нацбанка Кирилла Шевченко с командой МВФ.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Авиакатастрофа: установлена причина поломки АН-26
Конфликт в Новом Карабахе: в ЕС заявили об угрозе эскалации
Азербайджан и Армения договорились о перемирии
Шикарное имение Ахметова с высоты птичьего полета. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Экс-советник Ермака назвал причину увольнения
noimageСиноптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021
noimageВ сборной Швейцарии и Украины отреагировали на отмену матча
noimageКто не пережил удушье COVID-19, не поймет. Правило 15 минут
noimageКиев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки
Лента новостей