Синоптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021

Жители Украины вновь могут остаться без снега в Новый год. В декабре будут погодные "качели".Соответствующее заявление сделал народный синоптик Леонид Горбань, но его коллега Владимир Деркач не совсем с ним согласен. Об этом сообщает ua-novosti.pp.ua.

Таким образом, Горбань считает, что в первую неделю декабря будет держаться плюсовая температура, которая будет становить примерно +4+5 градусов. При этом 6 декабря он не исключает осадков в виде снега с дождем. Сильные морозы с температурой от -9 до -11 градусов придут уже 8-14 декабря.

В указанные дни тоже может быть даже снег, но после этого до 17 декабря в Украине будет наблюдаться потепления со снегом и дождем. Морозы вернутся 18 числа и продлятся по 28 число с температурой воздуха до -10… -13 градусов. Снегопад возможен 18-20 декабря и 27-28 декабря.

За несколько дней до Нового года наступит оттепель, за которой 29-31 декабря последует плюсовая температура воздуха (+1…+3 градуса). Снег с дождем будет наблюдаться 29-30 декабря, но он слишком быстро будет таять при плюсовой температуре. В январе же сильных морозов вообще не предвидится.

В то же время Владимир Деркач отметил, что лишь в конце года проявят себя небольшие морозы и осадки в виде снега, а в преддверии праздника действительно наступит оттепель. Аномальное потепление народный синоптик пообещал украинцам с 20 декабря.

Учитывая прогнозы этих двоих синоптиков есть основания полагать, что снега в Новый год снова не будет.

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