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Новости
Украина
18 ноября 20, 17:19
Экс-советник Ермака назвал причину увольнения
Игорь Уманский
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Уманский уволился в связи с ситуацией в Налоговой и Таможенной службах, которую не смог улучшить за полгода.

Бывший министр финансов Игорь Уманский в среду, 18 ноября, рассказал, почему подал в отставку с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Укринформ.

Основной его работа в ОП была "борьба со схемами в Налоговой и Таможенной службах", однако за полгода эта работа провалилась и он решил написать заявление на увольнение.

"И ситуацию вокруг таможни и налоговой, Автодора, общее озвучивал - реакция была достаточно бурная, но, к сожалению, я не увидел соответствующих действий. Именно поэтому убежден, что только через публичную позицию, через публичное давление на руководителей власти возможно изменить их позицию... Именно поэтому, чтобы иметь возможность публично об этом говорить, я написал заявление, потому что имея статус советника это делать некорректно и неэтично. Заявление об отставке я подал", - сказал Уманский.

Напомним, Уманский заявил, что подал в отставку 12 ноября. Тогда он упомянул карантин выходного дня. Позже он заявил о схемах хищения средств на ремонте дорог, выделенных из фонда борьбы с коронавирусом.
Korrespondent
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