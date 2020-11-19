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Новости
Украина
18 ноября 20, 22:17
Справка о составе семьи в Украине отменена, - глава Минцифры
Справка о составе семьи
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В Украине отменили такой документ как справка о составе семьи.

Об этом в Facebook сообщил вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Справка о составе семьи отныне не нужна: при назначении пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих; во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны; при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнении из Госспецсвязи; при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за наем (наем, аренду) жилья; во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины; при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение", - написал Федоров.

По его словам, действующим законодательством вообще не предусмотрено получение такой справки, а также не определен орган, который выдает такую ​​справку.

По данным Минцифры, справка о составе семьи потеряла силу по приказу Министерства социальной политики в июле прошлого года.
censor.net.ua
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