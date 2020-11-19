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Новости
Украина
19 ноября 20, 08:22
На Донбассе нарушен режим прекращения огня
ООС
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Было применено стрелковое оружие в районе Марьинки. Украинские военнослужащие не пострадали.

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Так, стрелковое оружие было применено в районе Марьинки.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, на Донбассе погиб 21-летний десантник Иван Горошко. У него осталась беременная жена.
Korrespondent
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