На Донбассе нарушен режим прекращения огня

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Так, стрелковое оружие было применено в районе Марьинки.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, на Донбассе погиб 21-летний десантник Иван Горошко. У него осталась беременная жена.