Стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит $14

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

Ляшко подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Напомним, сегодня Ляшко заявил, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.