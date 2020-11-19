Минздрав пояснил совет предпринимателям работать в больницах

Совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса является ничем иным, как просьбой о помощи. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью hromadske.
Замминистра положительно отметила резонанс, вызванный ее словами о том, что предпринимателям можно устроиться на работу в медучреждения.
- Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах, - уверила Микичак, добавив, что она не призывала людей "идти искать себе работу", - Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно.
Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. На заметку журналиста о том, что медицинской отрасли низкие зарплаты, она отреагировала фразой, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".Что за совет
16 ноября Ирина Микичак предложила тем, кто потерял работу во время пандемии, временно устроиться работать в больницы. Она подчеркнула, что медучреждениям "очень нужны сильные и здоровые рабочие руки", уточнив, что речь идет об экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих и т. д.
По состоянию на вечер 18 ноября в Украине было подтверждено 570 153 случаев заболевания коронавирусом. При этом жертвами болезни стали 10 112 украинцев, выздоровели - 259 079. Только за последние сутки COVID-19 нашли у 12 496 жителей нашей страны.