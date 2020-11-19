Минздрав пояснил совет предпринимателям работать в больницах

Совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса является ничем иным, как просьбой о помощи. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью hromadske.

Замминистра положительно отметила резонанс, вызванный ее словами о том, что предпринимателям можно устроиться на работу в медучреждения.

- Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах, - уверила Микичак, добавив, что она не призывала людей "идти искать себе работу", - Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно.

Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. На заметку журналиста о том, что медицинской отрасли низкие зарплаты, она отреагировала фразой, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".

16 ноября Ирина Микичак предложила тем, кто потерял работу во время пандемии, временно устроиться работать в больницы. Она подчеркнула, что медучреждениям "очень нужны сильные и здоровые рабочие руки", уточнив, что речь идет об экономистах, бухгалтерах, санитарах, техниках, работниках прачечной и кухни, электриках, водителях, сторожах, вахтерах, разнорабочих и т. д.

По состоянию на вечер 18 ноября в Украине было подтверждено 570 153 случаев заболевания коронавирусом. При этом жертвами болезни стали 10 112 украинцев, выздоровели - 259 079. Только за последние сутки COVID-19 нашли у 12 496 жителей нашей страны.