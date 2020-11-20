Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.48
USD
28.29
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 ноября 20, 20:42
Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми
Степанов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей.

По его словам, это люди с сопутствующими заболеваниями, медики и пожилые люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

"Вакцинировать в первую очередь будем группу риска, как по признаку по здоровью, которая имеет сопутствующие заболевания, также группа риска по возрасту - это люди, которые старше 65 лет. А также группа риска по профессиональному признаку - это работники сферы здравоохранения", - сообщил Степанов.

При этом он сообщил, что глобальный механизм COVAX выделит Украине вакцин на 20% населения.

"Когда мы говорим о механизме COVAX, мы говорим о поставке такого количества доз для вакцинации 8 млн человек. То есть 20% населения Украины. Если мы говорим о двукратном ведения вакцины, то это будет соответственно 16 млн доз", - добавил он.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Степанов прокомментировал доплаты медикам на местах
Глава Минздрава объяснил уголовное дело против себя
Карантин: какие изменения ждут украинцев с 1 августа
В Украине рекордное количество смертей от коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сепаратисты выдвинули условие для обмена пленными
noimageИзвестен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины
noimageПод Авдеевкой сепаратисты ранили бойца ВСУ
noimageОП отреагировал на обыски в Музее Революции
noimageЗеленский подписал закон о штрафах за неношение масок
Лента новостей