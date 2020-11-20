ОП отреагировал на обыски в Музее Революции

Позиция Офиса Президента отражена в сообщении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных", - сказано в сообщении.

В ОП удивлены, что обыски в Музее Революции провели именно накануне седьмой годовщины Революции Достоинства.

"Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", - говорится в сообщении.

При этом в ОП отмечают, что речь идет о хищении средств руководством музея, и что подобные обвинения обычно бывает легко доказать.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят", - считают в ОП.

"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства - четким юридическим заключением", - подытожили в Офисе президента.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.