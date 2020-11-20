Под Авдеевкой сепаратисты ранили бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала текущих суток один раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерне сводке в четверг, 19 ноября.

"В районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О факте обстрела сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за сутки 18 ноября на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. Тогда украинские военные не пострадали.

Ранее на этой неделе в зоне ООС погиб 21-летний десантник Иван Горошко. У него осталась беременная жена.