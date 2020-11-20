Известен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины

Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко, сообщает Укринформ в четверг, 19 ноября.

"Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Не было назначено вторую премию, однако было назначено третью премию. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Согласно с ним Минкульт заключит соглашение", - сказал Ткаченко.

В свою очередь глава Минюста Денис Малюська отметил, что "дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба. И наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Поэтому порядок использования, описание госсимволов, в частности большого Государственного герба будет оформлен законом".

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, решила объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Такое решение поддержали 279 народных депутатов.





Позже Кабмин объявил конкурс на герб Украины. Конкурс прошел с 1 октября по 1 ноября 2020 года и включал общественное обсуждение эскиза.



