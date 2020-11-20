Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.48
USD
28.29
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 ноября 20, 21:38
Известен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины
герб
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жюри получило 125 работ, но к конкурсу допустили 112. Победителя объявили после нескольких туров голосования.

Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко, сообщает Укринформ в четверг, 19 ноября.

"Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Не было назначено вторую премию, однако было назначено третью премию. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Согласно с ним Минкульт заключит соглашение", - сказал Ткаченко.

В свою очередь глава Минюста Денис Малюська отметил, что "дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба. И наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Поэтому порядок использования, описание госсимволов, в частности большого Государственного герба будет оформлен законом".

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, решила объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Такое решение поддержали 279 народных депутатов.

Позже Кабмин объявил конкурс на герб Украины. Конкурс прошел с 1 октября по 1 ноября 2020 года и включал общественное обсуждение эскиза.
 
Korrespondent
Ещё по теме:
В Минске к акциям протеста присоединились авто. Видео
В Киеве подняли самый большой флаг Украины. ФОТО
В Киеве напали на нардепа, исключенного из "Слуга народа"
В Украине узаконили электронную торговлю медикаментами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сепаратисты выдвинули условие для обмена пленными
noimageПод Авдеевкой сепаратисты ранили бойца ВСУ
noimageОП отреагировал на обыски в Музее Революции
noimageСтепанов назвал, кого будут вакцинировать первыми
noimageЗеленский подписал закон о штрафах за неношение масок
Лента новостей