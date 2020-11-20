Известен победитель конкурса на эскиз большого герба Украины

Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко, сообщает Укринформ в четверг, 19 ноября.
"Жюри получило 125 работ. Из них к конкурсу были допущены 112 работ. Прошло несколько туров голосования, в результате определен победитель. Не было назначено вторую премию, однако было назначено третью премию. Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение и был избран победитель. И этот победитель Алексей Кохан. Согласно с ним Минкульт заключит соглашение", - сказал Ткаченко.
В свою очередь глава Минюста Денис Малюська отметил, что "дальше будет подготовлено техническое описание и юридические нюансы использования проекта большого Государственного герба. И наработки будут переданы от Кабмина в Верховную Раду. Далее народные депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Поэтому порядок использования, описание госсимволов, в частности большого Государственного герба будет оформлен законом".